Juve-Inter, ancora polemiche. Inter Channel: "Altro errore di Rizzoli"

Tv tematica propone immagini di altra decisione contestata

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 7 FEB - Non si placano le polemiche su Rizzoli. Il giorno dopo la doppia squalifica di Perisic di Icardi, oggi un altro round: Inter Channel manda in onda un video di un episodio della partita contro la Juventus sfuggito durante le riprese in diretta. Al 24' del secondo tempo, punizione in favore dei bianconeri per fuorigioco di Perisic. Chiellini sembra calciare in direzione di Buffon, servendo però involontariamente Icardi a tu per tu col portiere bianconero. Rizzoli ferma il gioco e fa ripetere la punizione. Un altro episodio dubbio, secondo il canale tematico nerazzurro, dopo che lo stesso Pioli a fine partita aveva protestato per due rigori non concessi su Icardi.