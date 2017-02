Juve, Rugani: "Il campionato non è chiuso, pensiamo gara dopo gara"

© foto di Federico De Luca

Dopo il successo conquistato contro l'Empoli, Daniele Rugani ai microfoni di Premium Sport ha detto: "Ipoteca sul campionato? Dobbiamo vedere che farà la Roma ma penso che non sia chiuso, mancano ancora tante partite, le stagioni possono cambiare da un momento all'altro, dobbiamo pensare gara dopo gara per scrivere questa pagina di storia che sarebbe leggendaria. Napoli? Dobbiamo fare una partita da Juve per cercare di passare il turno".