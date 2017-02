Juve Stabia, con il Siracusa altra sconfitta cocente

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

A Siracusa, la Juve Stabia colleziona la seconda sconfitta di seguito dopo quella di Messina. Al Nicola De Simone, inizio suggestivo, con il meraviglioso gemellaggio tra due piazze unite da anni da una fratellanza profonda. L'inizio è buono anche per la stessa Juve Stabia che trova il vantaggio su un rigore molto generoso concesso dall'arbitro. Paponi trasforma e dopo soli 16 minuti riesce anche a raddoppiare con un diagonale vincente di sinistro. Il Siracusa risponde subito e dopo appena un giro di lancetta accorcia le distanze con Scardina. I padroni di casa giocano a ritmi sostenuti, la Juve Stabia, seppur in vantaggio, arranca molto, specie nella fase difensiva dove Lisi si ritrova terzino destro per la prima volta in questo campionato, Giron è all'esordio dopo pochi giorni dall'arrivo in gialloblù, mentre Santacroce e Morero non mostrano grande affiatamento nei movimenti.

Se il primo tempo finisce senza infamia e senza lodi, è il secondo tempo della Juve Stabia a concretizzare un autentico harakiri. Pronti via e Catania trova il 2-2 approfittando della mancanza di concentrazione degli stabiesi, che risentono molto il colpo. E' il minuto 48 ed il Siracusa, sulle ali dell'entusiasmo, prende in mano definitivamente il pallino del gioco mettendo alle corde una Juve Stabia senza identità. Arriva una clamorosa traversa per i siciliani che è solo il preludio al goal che, dopo mezz'ora di sostanziale supremazia territoriale, arriva al minuto 77 con Spinelli. La reazione della Juve Stabia non arriva, la squadra di Fontana appare rinunciataria ed incapace di andare oltre ad improbabili e sterili lanci lunghi. Il 3-2 è il risultato finale che premia con gran merito un Siracusa gagliardo e determinato a far bene, a differenza delle Vespe che dovranno interrogarsi su una condizione psico-fisica allarmante e su un mercato che al momento si è rivelato tutt'altro che migliorativo.