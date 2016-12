Juve Stabia, vittoria per 2-1 a Melfi nel segno di Lisi e Rosafio

© foto di Alfonso Miranda

Juve Stabia cinica in quel di Melfi. 2-1 contro i padroni di casa, grazie ai goal di Lisi nel primo tempo e di Rosafio nella ripresa. Partita cominciata subito bene per gli uomini di Fontana. Dopo meno di 5 minuti, le Vespe sono già in vantaggio grazie ad un'imbucata di Lisi bravo ad incunearsi nella difesa dei padroni di casa ed a scartare con estrema freddezza anche l'estremo difensore Gragnaniello.

Dopo il goal, il pallino del gioco passa tutto nelle mani del Melfi, aiutato anche dal poter giocare a favore di vento. Il portiere stabiese Russo è il protagonista in positivo nel primo tempo, riuscendo, infatti, in diversi frangenti, ad evitare che i padroni di casa pareggino.

Nella ripresa è ancora la Juve Stabia a colpire con cinismo. Fontana manda in campo Rosafio per Marotta. E' la mossa vincente. Rosafio, infatti, dopo pochi minuti, riesce con una straordinaria incursione, a mandare in tilt la difesa dei padroni di casa ed a colpire l'incolpevole Gragnaniello.

Il Melfi accusa il colpo, prova a reagire, ma i suoi attacchi non impensieriscono la difesa stabiese, come successo nel primo tempo. Mentre la partita volge al termine, il Melfi, complice un'uscita a vuoto di Russo, trova inaspettatamente il goal del definitivo 2-1. Ma ormai è troppo tardi, la Juve Stabia porta a casa tre punti d'oro che la tengono ampiamente in corsa per il treno promozione.

Con questa vittoria le Vespe affronteranno con più serenità la lunga pausa invernale. Chi la farà da padrona, invece, in questi giorni di sosta, sarà il calciomercato. Sarà certamente curioso capire come le società, specie quelle che stanno guidando il campionato come la Juve Stabia, andranno a modificare i propri organici e come si presenteranno alla ripresa del campionato.