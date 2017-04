Juve, striscione per Allegri a Vinovo: “Andiamo a comandare”

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa mattina a Vinovo è spuntato un lungo striscione indirizzato al tecnico Massimiliano Allegri per caricare l'allenatore e tutta la squadra bianconera in vista della gara di ritorno contro il Barcellona in Champions League. “"Massimiliano ci rendi tutti Allegri. Andiamo a comandare!!!", questo il testo sello striscione dei tifosi.