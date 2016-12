Juve, su Benatia non solo lo Spartak Mosca ma anche il Marsiglia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riferito da BeIn Sports, e come riporta tuttojuve, non ci sarebbe soltanto lo Spartak Mosca sulle tracce di Mehdi Benatia. Il difensore della Juventus piace molto anche all'Olympique Marsiglia del suo ex allenatore Rudi Garcia ma le possibili richieste del Bayern Monaco, proprietario del cartellino del marocchino, fanno stare sulla difensiva il club francese.