Juventus, Allegri contento della prestazione: "I ragazzi hanno fatto una buona prova"

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto al termine del match contro il Crotone. Ecco le sue parole ai microfoni di Mediaset Premium.

Non è stata semplice la partita di oggi?

"Siamo stati bravi a sbloccarla, abbiamo fatto una buonissima prova difensiva. Eravamo davvero ordinati lì dietro. Queste sono partite strane, i ragazzi hanno fatto bene".

Più nove sul Napoli, più sette sulla Roma. Avete allungato ancora.

"Il campionato è lungo e veniamo da partite difficili, come quella contro l'Inter. Abbiamo avuto un mese importante e ci attendono partite difficili. Ora ci aspetta la trasferta di Cagliari. Sappiamo che in casa fanno sempre bene".

Come è possibile che questo modulo abbia esaltato Pjanic?

"Miralem se gli dici di fare la punta da la punta. Ovvio che in altri ruoli deve fare corse diverse e perde fisicità. Lì in mezzo si gestisce meglio in mezzo al campo".

Dove deve migliorare Pjaca?

"Ha giocato 90 minuti e ha giocato bene, soprattutto nel secondo tempo. Lui è giovane, bisogna dargli tempo. Migliorerà già in questa seconda parte di stagione".

C'è stato un momento in cui avete pensato di dover cambiare marcia?

"Il momento dopo Firenze, per come è arrivata la sconfitta e per il nostro modo di giocare. Eravamo pur sempre primi in classifica con quattro punti. Bisognava dare una svolta, un cambiamento. Questo porta entusiasmo, novità. Dovevamo gestire le partite in modo diverso e per il momento va bene così".

Qual è il fastidio che ha riscontrato Bonucci?

"Al momento ha un leggero fastidio sul flessore, ma niente di grave. Vediamo domani cosa avrà".

Marotta ha detto di non poter smentire voci su Allegri, lei che dice?

"Non smentisco e non confermo. Abbiamo una grande sintonia con la società, ora bisogna pensare a vincere. In questo momento della stagione si dice sempre che Allegri va via, anche quando tutto va bene".

Ruoterai un po’ i giocatori visto il margine in classifica?

"La quartultima ce l'abbiamo contro il Torino, la terzultima a Roma. Il campionato è ancora lungo. Abbiamo prima il Cagliari, poi il Palermo. Poi ci sarà la Coppa. Oggi hanno riposato cinque titolari su undici. Offrendo prestazioni ed ottimi risultati potrò far riposare diversi giocatori".