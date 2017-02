Juventus, Asamoah e Rincon verso una maglia da titolare a Crotone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Novità di formazione in casa Juventus in vista della gara di oggi contro il Crotone. Secondo quanto riportato da Sky Sport sull'out mancino di difesa dovrebbe infatti giocare Asamoah al posto di Alex Sandro, mentre a centrocampo spazio a Rincon dal primo minuto, a discapito di Sturaro. In porta conferma per Buffon, che dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Neto.