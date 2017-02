Juventus, Cuadrado: "C'è concorrenza, ma io do sempre il massimo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport, dopo la gara contro il Cagliari, parla il centrocampista della Juventus, Juan Cuadrado: "Sto cercando di migliorare, ho libertà negli ultimi 30 metri nel cercare il dribbling. Titolare fisso? Tutti vogliono giocare. Devi approfittarne quando giochi nel confermarti. Sono contento del momento di forma che sto attraversando, voglio dare il massimo prima per la squadra e poi per me stesso. C'è concorrenza, ma io voglio dare sempre il 100%".