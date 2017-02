© foto di www.imagephotoagency.it

Nemmeno il tempo di smaltire l'importante successo contro l'Inter che la Juventus è pronta a scendere nuovamente in campo. I bianconeri già oggi hanno ripreso gli allenamenti e domani mister Allegri parlerà in conferenza stampa a partire dalle 13.30 per presentare la gara col Crotone, recupero della 18esima giornata di Serie A.