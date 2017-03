Juventus, Dybala: "Non guardare la differenza in classifica, non sarà facile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Premium Sport, l'attaccante della Juventus, Paulo Dybala, parla così della gara contro il Milan: "Non si deve guardare la differenza in classifica. Sarà una gara difficile, chi avrà più voglia vincerà. Le due vittorie del Milan? Noi non abbiamo dimostrato un buon atteggiamento, ma dalla gara di Supercoppa tante cose sono cambiate".