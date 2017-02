Juventus, il tweet di Allegri: "Non possiamo mai voltarci indietro"

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha affidato come al solito ai social network il commento dopo la vittoria contro l'Empoli. Ecco il suo tweet:

In questo periodo non possiamo voltarci mai indietro per vedere quanto di buono abbiamo fatto: guardiamo già a martedì! #chisifermaèperduto

