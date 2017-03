Juventus, Pjanic: "Abbiamo fatto una buona partita"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, è intervenuto al termine del match vinto contro il Milan. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Partiamo dall’episodio che ha deciso la partita.

"Loro sono arrabbiati perché hanno perso all’ultimo secondo. Una partita non facile per noi, ma meritata per le occasioni costruite. Tre punti importantissimi che ci danno una bella spinta in più".

Cosa avete fatto a Dybala nello spogliatoio?

"Un bel rigore visto che ha segnato. Un rigore pesante, non facile da tirare contro Donnarumma che ha parato tante occasioni. Gli abbiamo fatto semplicemente tanti complimenti. Ci godiamo questi tre punti, la stagione non è finita, il campionato è aperto fino alla fine".

Tocchi spesso la palla quando sei più indietro. Che posizione preferisci?

"Quando gioco davanti mi chiedono questo, quale sia il mio ruolo preferito. La squadra sta facendo buoni risultati, faccio quello che mi chiede il mister per uscire dal pressing. Io devo portare palloni puliti lì davanti. Abbiamo tantissime qualità, faccio tutte le fasi. Stasera dovevamo chiuderla un po’ prima, ma penso sia meritata".

Vi sentite mezzo titolo in tasca?

"Nulla è deciso, la settimana scorsa si è visto. Il campionato non è facile sarà dura fino alla fine, dobbiamo rimanere concentrati e rimanere concentrati sugli obiettivi che ci siamo prefissati. Mancano dieci partite, dobbiamo tenere alta la concentrazione fino alla fine".