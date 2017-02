Juventus, Rincon: "Non possiamo permetterci di sbagliare approccio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scenderà in campo dal primo minuto Tomas Rincon. Il centrocampista della Juventus ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Crotone: "Sono contento perchè oggi parto dall'inizio. E' una partita importante per noi da affrontare con l'atteggiamento giusto".

Tre punti come quelli contro l'Inter.

"Contano lo stesso, non possiamo permetterci di sbagliare approccio e atteggiamento. Dobbiamo prendere i tre punti e siamo preparati per questo".