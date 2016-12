Juventus, tegola Alex Sandro: l'obiettivo è rientrare contro la Fiorentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuovo infortunio in casa Juventus. Massimiliano Allegri in vista della ripresa del campionato potrebbe dover fare a meno di Alex Sandro, che soffre per guai muscolari ai flessori. Il laterale sarà visitato nei prossimi giorni, ma rischia di saltare le gare contro Bologna, in campionato, e Atalanta, in coppa Italia. La speranza del tecnico bianconero e di poterlo avere a disposizione per la prima gara del girone di ritorno contro la Fiorentina, quando potrebbe rientrare anche Leonardo Bonucci. A riportarlo è Tuttosport.