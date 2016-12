Kobe Bryant: "Rossonero da sempre. Mi piace lo stile del Barcellona"

© foto di Giacomo Morini

Ai microfoni di NBA.com si è raccontato in una lunga intervista Kobe Bryant, stella del basket americano ritiratosi al termine della scorsa stagione. Il 'Mamba' non ha mai nascosto la sua fede calcistica per il Milan: "Sono rossonero da sempre. Il mio giocatore preferito era Marco Van Basten. Messi o Ronaldo? E' difficile dire chi è meglio dell'altro. Per gli amanti del tiki-taka meglio Messi, se ci piace un calcio più aggressivo dico Ronaldo. A me piace più lo stile blaugrana".