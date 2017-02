Kroldrup: "Fiorentina-Udinese una sfida per me unica"

© foto di Federico Gaetano

Per Kroldrup, ex difensore di Fiorentina e Udinese, ha parlato direttamente dal centro sportivo gigliato: "Sono venuto a trovare un po' di amici qui a Firenze. Mi fa sempre piacere. Disfatta a Roma? Ho visto la partita e purtroppo è andata così. In Danimarca è difficile seguire la nostra Fiorentina, e non ne ho viste tante. Ma quella con la Juve l'ho vista, ed è andata bene. Sousa? Del suo contratto non ne so niente ma mi piace come gioca la sua squadra e lo stile del possesso palla. Purtroppo l'ho seguito poco. Juventus? In questo momento è davanti a tutte le altre squadre. Fiorentina-Udinese? Sono due mie ex squadre. Sono stato benissimo sia a Udine che a Firenze, ed è sempre particolare quando si sfidano. Futuro da allenatore? Non lo so, ancora non ho deciso. Ora sto facendo cose che non potevo far prima, come girare il mondo e godermi la vita. In Danimarca lavoro sempre a stretto contatto con i giovani", le parole riportate da Radio Bruno Toscana.