La Juve che non ti aspetti. Fuori casa ha quasi sempre la palla tra i piedi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juve che non ti aspetti. Chi dipinge il calcio dei bianconeri come se fosse il calcio all'italiana di vent'anni fa, forse dovrebbe dare un'occhiata al possesso palla. Una statistica che sulle possibilità di vittoria non dice mai nulla, ma in cui i bianconeri sono nella top 5 d'Europa. Possesso medio del 57,3% a partita, solo Bayern, Barcellona, Tottenham e Borussia Dortmund hanno fatto meglio. Un dato che migliora ancora lontano dallo Stadium: fuori casa la Juventus ha un possesso medio del 62,3 %. Meglio, solo il Bayern Monaco. Tanti passaggi, ma anche precisi: l'87,1 % dei passaggi juventini raggiungono il bersaglio, in questo la Vecchia Signora è al 4° posto tra le squadre partecipanti alla Champions League. Il circo, per tornare ancora alle parole di Allegri, sarà anche da un'altra parte. Ma la Juve non aspetta l'avversario: ha, molto spesso, la palla tra i piedi e sa gestirla meglio di quasi tutte le avversarie.