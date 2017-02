Las Palmas, Setién: "Faccio i miei complimenti al Granada"

Risultato finale: Granada-Las Palmas 1-0

Fonte: twitter.com/GranadaCdeF

Al termine della gara andata in scena al Nuevo Estadio de Los Cármenes, Quique Setién non può far altro che riconoscere i meriti del Granada per la vittoria ottenuta ai danni del suo Las Palmas: "E' molto difficile far male creando tante occasioni ad una squadra difensiva come questa - ha fatto notare in conferenza il tecnico dei canari -. Il Granada ci ha complicato tremendamente i piani con il suo tipo di calcio. Non ci resta che far loro i complimenti".