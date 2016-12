Latina, Vivarini arrabbiato: "Oggi c'è molto rammarico per l'occasione sprecata"

© foto di Federico Gaetano

Roberto Vivarini, allenatore del Latina, ha commentato il pareggio ottenuto in casa del Perugia. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Prima della partita di oggi, parliamo di Lapadula che lo hai allenato. Che effetto ti ha fatto vedere Lapadula alzare la Supercoppa?

"Lui è un ragazzo eccezionale, speriamo che continui così. Lo abbraccerò quando verrà a Pescara. Dà l’anima, se lo merita questo trionfo".

Cosa ne pensi della partita di oggi? Perché tutti questi pareggi?

"Sono molto arrabbiato, abbiamo avuto tre occasioni nel finale: due occasioni sprecate per le nostre imprecisioni e una per la mancanza di altruismo. Facciamo fatica a far goal, questo ci crea problemi per il risultato. Dal punto di vista della prestazione faccio i complimenti alla mia squadra. Il Perugia ha fatto poco, abbiamo fatto noi la partita. Ci mancano le vittorie, speriamo che arrivino al più presto".

Nonostante si debba salvare, questo Latina prova a vincere sempre le partite. C’è un po’ di rammarico per le occasioni non sfruttate?

"C’è molto rammarico, mi dispiace tanto. La strada è questa, non possiamo fare di più . Venivamo a Perugia a giocarcela alla pari contro una squadra in forma. Dobbiamo trovare la giusta via per evitare questi pareggi".