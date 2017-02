Lazio, differenziato per Lombardi: domani seduta mattutina

Fonte: sslazio.it

© foto di Federico Gaetano

Seduta pomeridiana per la Lazio, che intorno alle ore 15 si è ritrovata sul campo Mirko Fersini del Centro Sportivo di Formello agli ordini di Inzaghi. Ampia messa in moto in palestra e successivo riscaldamento tecnico sul campo. Gruppo poi diviso in due parti, fratinati contro celesti, in una sfida tra reparti offensivi e difensivi. La seduta è terminata con un’esercitazione facoltativa incentrata sui tiri in porta di prima e di seconda. Lavoro differenziato per Cristiano Lombardi. Domani in programma allenamento mattutino.