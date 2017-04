Lazio, il punto sugli infortunati. No all'intervento per Marchetti

© foto di Federico Gaetano

Il Coordinatore dello Staff Medico biancoceleste, Fabio Rodia, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Di seguito le sue dichiarazioni sugli infortunati.

"Lucas Biglia, come sapete, ha riportato durante il derby un trauma elongativo all’adduttore sinistro, abbiamo provato a recuperarlo per la partita di domenica scorsa ma abbiamo preferito non rischiarlo. Abbiamo quindi continuato con un programma specifico di recupero. Oggi ha ripreso il lavoro con la squadra, dopo aver fatto un piccolo lavoro iniziale differenziato. Domani contiamo di reintegrarlo appieno con la squadra. Ricordiamo che tutti i giocatori vengono monitorati quotidianamente.

Senad Lulic ha riportato un affaticamento al polpaccio sinistro che non gli ha permesso di giocare domenica scorsa. Anche lui lo abbiamo monitorato per tutta la settimana sia dal punto di vista strumentale con esami ecografici, sia dal punto di vista clinico. La situazione sta andando sempre meglio, oggi ha ripreso a lavorare in campo con il preparatore Bianchini e anche lui contiamo di rimetterlo domani a disposizione del mister Inzaghi.

Wallace sta bene. Al termine della partita con il Napoli ha avuto un affaticamento all’adduttore destro, poi ha avuto delle liete circostanze in famiglia per cui ha avuto un po’ di riposo. Anche lui ha avuto un programma specifico di recupero e domani sarà riaggregato in gruppo.

Federico Marchetti è stato rivalutato con ulteriori esami diagnostici. Abbia scelto per un trattamento incruento, quindi non chirurgico. Adesso proseguirà un trattamento specifico ortopedico per 4-5 settimane. Anche la scelta di un eventuale trattamento chirurgico non avrebbe abbreviato i tempi di recupero”.