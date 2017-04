Lazio, Immobile: "Vittoria che vale più di 3 punti, ora testa e cuore al derby"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Subito dopo la vittoria conquistata in casa del Sassuolo, Ciro Immobile ai microfoni di Premium Sport ha detto: "Una vittoria vale più di 3 punti perché non si era messa bene ma con caparbietà e lavoro di squadra siamo riusciti a metterla sul binario giusto. Non è stata la vera Lazio non per le nazionali ma perché eravamo lunghi, poco compatti ma lo spirito di squadra si è visto, abbiamo vinto in maniera rocambolesca ma di sqadra. Testa e cuore al Derby? Da subito, è una partita importantissima, abbiamo un piccolo vantaggio ma non ci pensiamo. Giocheremo come se partissimo dallo 0-0".