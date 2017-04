Lazio, la Curva Nord a Cataldi: "A Roma non c'è più posto per te"

Fonte: LaLazioSiamoNoi.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fa ancora discutere l’esultanza di Danilo Cataldi dopo il gol del Genoa a firma di Goran Pandev. Il giocatore biancoceleste, in prestito al Grifone, tornerà sicuramente a Formello in estate. Una soluzione che non piace alla Curva Nord, come specificato tramite un comunicato apparso su L’Ultima Ribattuta: "Caro Danilo, compimenti per il tuo fantastico atteggiamento tenuto da te e dalla tua futura moglie al gol di un giocatore che ci infanga e ci disprezza da anni. Riteniamo che sia un insulto alla Lazio e ai suoi tifosi, da una persona, come te, che si è sempre dichiarata laziale. Ti auguriamo una lunga permanenza a Genova perché ora, nella Lazio, per uno come te non c’è più posto. Arrivederci e grazie“.