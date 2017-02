Lazio, Marchetti ko nel riscaldamento: al suo posto c'è Strakosha

© foto di Federico Gaetano

Federico Marchetti salta la gara di questa sera contro il Milan. Il portiere della Lazio era stato dato per titolare dal tecnico Simone Inzaghi, ma ha accusato un problema al ginocchio in occasione del riscaldamento. Al suo posto, dunque, ci sarà Thomas Strakosha che, in Serie A, aveva fatto il suo debutto proprio nel match d'andata contro il Milan.