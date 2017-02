Lazio, Milinkovic-Savic: "Orgoglioso di te Vanja, ma devi mangiare più fagioli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vanja Milinkovic-Savic è da poco ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Non ha perso tempo Sergej, centrocampista laziale e fratello del serbo, che tramite il proprio profilo Instagram gli manda un curioso consiglio: "Grande Vanja! Ti auguro tutto il meglio nel tuo nuovo club !! Continua con le tue buone prestazioni e realizza i tuoi sogni, sono orgoglioso di te. P.S. Devi mangiare più fagioli per essere forte come me. Auguri, fratello!".