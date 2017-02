Lazio, Parolo: "Ci aspetta una settimana importante, dobbiamo lavorare"

Poker per Andrea Parolo. Dopo il successo di Pescara, il centrocampista della Lazio si è espresso ai microfoni di Lazio Style Channel: "E' la prima volta che segno quattro gol - riporta Lalaziosiamonoi.it - forse neanche in allenamento li ho mai fatti. La settimana scorsa ne avevo sbagliati tanti di testa, devo ringraziare i miei compagni. È una soddisfazione personale, li dedico alla famiglia, posso dedicarne anche uno a testa (ride, ndr). Oggi qualsiasi cosa dicevo succedeva. Ora dobbiamo tornare a lavorare, ci aspetta una settimana importante. Con il Milan ci aspetta una battaglia, saranno motivati ma dobbiamo fare al meglio per distanziare una diretta concorrente per l’Europa. La vittoria contro l’Inter ci ha dato tanto, specie la consapevolezza di potercela giocare con tutti. A Pescara non è facile, li abbiamo rimessi in partita, ma a fine primo tempo ci siamo guardati negli occhi e l’abbiamo chiusa. Dovevamo tornare a giocare come il primo quarto d’ora: con ordine e non pensando che fosse una partita facile. Sul terzo gol li abbiamo sorpresi, vuol dire che volevamo vincerla. Non possiamo abbassare di un centimetro la concentrazione, non siamo quel tipo di squadra. Il gol più bello? Per le mie caratteristiche mi è piaciuto il primo, anche l’ultimo su inserimento. Questa era la classica partita dove avevamo tutto da perdere, a maggior ragione con i risultati degli altri campi. Siamo capaci di ripartire fin da subito, oggi l’abbiamo dimostrato. Metterò tutto da parte in un angolo di casa, li ricorderò per molto tempo questi quattro gol".