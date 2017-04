Lazio, seduta pomeridiana a Formello: domani la rifinitura

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Allenamento pomeridiano per la Lazio, che si è ritrovata alle ore 15 sul campo Mirko Fersini del Centro Sportivo di Formello. Dopo una fase iniziale di messa in moto, il gruppo, diviso in due parti, ha svolto una serie di torelli. Successiva parte atletica con slalom tra sagome e paletti alla quale ha fatto seguito un’ampia fase tattica. La seduta è terminata con la consueta partitella a campo ridotto. Domani è prevista la seduta di rifinitura.