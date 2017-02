Lazio, Tare: "Non mettiamo pressione su Keita"

© foto di Federico Gaetano

Prima della gara contro il Pescara, ai microfoni di Premium Sport, parla il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare. Queste le sue parole: "Non dobbiamo fare calcoli sul calendario, ma pensare solo a noi stessi. In una gara del genere abbiamo tutto da perdere. Dobbiamo dare continuità al nostro stato di forma. Contro il Pescara, ferito nell'orgoglio, dobbiamo stare molto attenti. Keita? Non mettiamo pressione a lui, ha qualità per farci vincere le gare. Bahebeck, mio pupillo? No, non è vero".