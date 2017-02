Le pagelle del Barcellona - Messi determinante, Piqué ingenuo

Risultato finale: Barcellona-Atl.Madrid 1-1 (risultato complessivo: 3-2)

Cillessen 6.5 - Nel primo tempo compie tre grandi parate: prima in apertura su Carrasco, poi su Koke e Godin. Nella ripresa svolge ordinaria amministrazione, non può nulla sul tap-in di Gameiro.

Roberto 5 - Dopo una ventina di minuti il suo nome è già sul taccuino del direttore di gara, che lo ammonisce per un fallo praticamente inutile. Nella ripresa si fa cacciare per un fallaccio su Filipe Luis e rischia di complicare i piani della sua squadra.

Piquè 5 - Non è nel suo miglior momento e, dopo aver faticato non poco nell'ultima di campionato, anche oggi si conferma poco lucido. Ingenuo nel finale quando stende in area di rigore Gameiro: per sua fortuna, l'attaccante francese spedisce il pallone in curva.

Umtiti 6.5 - Soffre leggermente la rapidità di Griezmann, ma nel complesso è quello che in difesa sbaglia meno. Se la cava con il pallone tra i piedi e nel finale salva il risultato.

Alba 5.5 - Anche lui, come Sergi Roberto, nel primo tempo spinge poco e nulla. Ma soprattutto è poco preciso: perde tanti palloni nella propria metà campo. Un po' pasticcione.

Gomes 6.5 - Luis Enrique, dopo l'esperimento nell'ultimo turno de LaLiga, lo conferma avanti la difesa. E, anche questa sera, non fa sentire l'assenza di un certo Sergio Busquets. Elegante ed ordinato.

Rakitic 6 - Perde qualche pallone di troppo sulla propria trequarti, soprattutto nei primi minuti a causa del pressing asfissiante degli avversari. Poi trova spazi, serenità e torna a fare la voce grossa. Dal 72' Iniesta 6 - Entra nei minuti finali per gestire il pallone e tenerlo lontano dalla porta di Cillessen.

D. Suarez 5.5 - Non brilla particolarmente, non la sua miglior prestazione con la casacca blaugrana. Nel primo tempo si vede poco, quasi timido. Meglio nel secondo, anche se Luis Enrique poco dopo lo toglie dal campo. Dal 62' Mascherano 5.5 - Entra in campo a sorpresa dopo l'espulsione di Sergi Roberto. In diverse occasioni si ritrova fuori posizione.

Turan 6 - Si sacrifica molto, dando manforte in fase difensiva a Jordi Alba. E, quando c'è da colpire in contropiede, non si tira indietro: Juanfran, però, è un osso duro. Dal 71' Busquets 6 - Dà il suo contributo nei minuti finali nella gestione del pallone.

Messi 7 - Nella prima mezzora incide poco, complice l'atteggiamento aggressivo dell'Atletico Madrid. Poi, con una giocata da campione, porta a spasso tre avversari e propizia il gol di Suarez. Nella ripresa la traversa gli strozza l'urlo in gola.

L. Suarez 6.5 - Gira a vuoto per quasi tutto il primo tempo. Poi, con una zampata da centravanti puro, sblocca l'incontro e permette alla sua squadra di affrontare con maggior tranquillità la ripresa.