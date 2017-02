Le pagelle del Bari - Raicevic e Galano, cose da ex. Floro Flores si sblocca

Bari - Vicenza 2-1

© foto di Federico Gaetano

Micai 7 - Non segna, chiaramente, ma è sicuramente sul podio dei protagonisti di serata. Due parate vere, ma determinanti: prima in volo con il colpo di reni su Giacomelli, poi nella ripresa dice no anche a Zaccardo.

Sabelli 6 - Inizio piuttosto difficile il suo, dato che Giacomelli gli scappa in più di un'occasione e, soprattutto, visto che si vede ammonito dopo appena cinque minuti. Ma si applica, e migliora.

Capradossi 5,5 - Partita quasi perfetta, fino alla distrazione sulla rete vicentina che poteva risultare fatale per la vittoria finale. È ancora molto giovane e ha tempo per migliorarsi.

Tonucci 6,5 - Ha un carisma unico nella retroguardia di Colantuono, e si fa sentire spesso anche con il direttore di gara, che infatti poi lo ammonisce. Un vero e proprio muro questa sera. Nel finale si fa sentire.

Morleo 5,5 - Partita piuttosto timida la sua. Non riesce mai a portarsi in avanti sul fronte di sinistra, pensando esclusivamente a limitare le iniziative di Orlando sulla destra. Ok, ma da un giocatore come lui ci si aspetta qualcos'altro.

Salzano 6 - Stavolta Colantuono non lo schiera centrale, ma mezzala destra. Non è sempre lucidissimo nella gestione della sfera, ma offre un buon contributo di fiato, tanto che esce sfinito. (dal 67' Fedele 6 - Deve fare più legna che ricami, e si predispone sin da subito per adempiere al dovere. Importante il pallone da lui allontanato in mischia, che stava ballando troppo vicino alla porta.)

Basha 6 - Alterna momenti di grande apporto e caratura tecnica a fasi dove è un po' troppo assente. Di certo non si tira indietro quando c'è da tirare qualche calcione, e finisce anche lui ammonito.

Furlan 7 - Anche il centrocampista di casa risulta tra i migliori in campo. Fa molto movimento sul lato sinistro, ma è dal lato destro che fa nascere i presupposti per la rete di Floro Flores, disegnando un traversone perfetto.

Brienza 6 - La sua cifra stilistica non si discute, seppure a momenti paia un po' lontano dalla manovra offensiva. La partita di attesa e ripartenza impostata da Colantuono forse non l'ha neanche aiutato.

Floro Flores 7 - Fatica più del previsto nel corso dei primi minuti, durante i quali non trova spazi, e non offre il contributo atteso. Poi però plana in tuffo sul cross di Furlan, e manda avanti i suoi, sbloccandosi nell'avventura barese. (dal 74' Raicevic 6,5 - Sponda, nuova ricezione e tacco a smarcare Galano per il tiro che regala i tre punti. Si potrebbe riassumere così il suo contributo nel quarto d'ora finale.)

Parigini 5,5 - Si vede che ha grande voglia di mettersi in luce, ma pecca un po' di lucidità. Le sue serpentine si rivelano spesso velenose, salvo poi non concludersi mai pericolosamente. Esce nella ripresa. (dal 62' Galano 7 - Lui, appena arrivato proprio da Vicenza, decide di inaugurare la sua nuova vita in Puglia con il gol che decide la sfida. Assist di Raicevic e gol suo: cose da ex.)