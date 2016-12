Le pagelle del Bari - Tonucci, gol e difesa, Brienza essenziale

Ascoli-Bari 1-1

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Micai 7 Decisivo in altre due-tre occasioni, sul gol di Perez non può davvero nulla.

Cassani 6 Bene sopratutto quando si tratta di difendere, si vede però pochino negli ultimi 30 metri.

Capradossi 6,5 Il ragazzo sembra sulla via giusta per ripercorrere le orme dei grandi difensori. Scelta di tempo e senso della posizione al top.

Tonucci 7 Grandissima prova, impreziosita dal gol che illude i Galletti. Chiude tutto, nonostante un'Ascoli in gran forma.

Daprelà 5,5 Il rosso affrettato lo scagiona dal fatto di aver lasciato i suoi in 10. Per il resto però, spinge davvero troppo poco.

Meno efficace e pungente di altre occasioni, si limita al compitino senza affondare.

Basha 6 Garantisce una discreta copertura alla sua difesa, anche se nella ripresa si abbassa troppo.

Romizi 5,5 Resta sin troppo passivo, sopratutto quando si tratta di gettarsi dentro l'area alla ricerca di qualche pallone buono per colpire l'Ascoli. ( dal 68' Di Cesare sv )

Brienza 6 Non è brillantissimo e nel vivo del gioco, ma i suoi colpi rischiano di risultare letali. In particolare, quando sfiora il gol nel primo tempo e quando il suo assist perfetto e capitalizzato in oro da Tonucci.

Maniero 6 Pochissimi palloni giocabili, tanto lavoro di fisico: contributo accettabile in una giornata senza squilli. ( dall'85' Valiani sv

Fedato 5,5 Non è esattamente al centro della manovra pugliese, comunque ci prova in qualche occasione, senza però lasciare il segno. ( dal 60' Scalera 6 Ennesimo prospetto made in serie B, tutto da seguire. Nei 30 minuti in cui è impiegato, dimostra di avere stoffa e qualità.)