Le pagelle del Bayer Leverkusen - Leno decisivo, Havertz poco presente

Finisce 0-0 tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. Due punti persi per la squadra di Carlo Ancelotti. Ecco le pagelle dei padroni di casa:

Leno 7 - Salva tantissimi palloni e diventa il protagonista del match, soprattutto nel primo tempo.

Hilbert 6 - Spinge pochissimo, ma dà una grandissima mano in fase difensiva. Bene soprattutto nel primo tempo.

Jedvaj 4.5 - Un doppio cartellino giallo nel giro di pochissimi minuti che ha messo in difficoltà i suoi compagni.

Toprak 6.5 - Salva un goal praticamente fatto e sui palloni alti non sbaglia praticamente nulla.

Wendell 6 - Spinge pochissimo come il compagno di reparto, ma comunque mantiene bassa e ben disposta la linea difensiva.

Brandt 6.5 - Nel primo tempo prova spesso l’accelerazione, poi nella ripresa cala molto. Dal 67’ Bellarabi 6.5 - Dà una scossa offensiva ai suoi e crea tanta imprevidibilità.

Baumgartlinger 6 - Gara di sacrificio, con tanti palloni recuperati. Assente in fase di inserimento.

Aranguiz 6 - Si vede pochissimo in fase di inserimento, ma recupera moltissimi palloni in fase di rottura. Dal 61’ Dragović 6.5 - Fa consistenza in mezzo al campo e blocca molti inserimenti avversari.

Kampl 6.5 - Quando prova la conclusione dal limite dell’area fa sempre male. Bene anche in copertura.

Havertz 5.5 - Qualche giocata nel primo tempo, ma poi nella ripresa cala troppo. Dall’ 87’ Bailey s.v.

Volland 6.5 - Più incisivo rispetto al compagno di reparto, si sacrifica molto in fase di non possesso.