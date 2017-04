Le pagelle del Bayern Monaco - Muller poco incisivo, Vidal ci prova fino al 90'

© foto di Imago/Image Sport

Finisce 0-0 tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. Due punti persi per la squadra di Carlo Ancelotti. Ecco le pagelle dei bavaresi:

Neuer 6 - Non viene mai impegnato seriamente, ma a livello mentale non è molto presente. Qualche errore di troppo in fase di ripartenza.

Rafinha 5.5 - Si vede pochissimo, in entrambe le fasi. Meno incisivo rispetto al solito, non accelera mai.

Martinez 6 - Bene in chiusura, qualche difficoltà sui palloni alti. Ma Volland non gli crea tanti problemi. Dal 72’ Lahm 6.5 - Si divora un’occasione, ma dà davvero tanto peso alla fase offensiva del Bayern.

Alaba 6.5 - Dopo aver provato tutti i ruoli, torna ancora in difesa e gioca una buona partita. Qualche occasione sprecata in attacco.

Bernat 6.5 - Spesso va sul fondo e cerca il cross. Gli lasciano troppo spazio, ma lui non ne approfitta.

Kimmich 6 - Si vede pochissimo in fase di impostazione, recupera qualcosa ma non gioca una delle sue migliori partite.

Vidal 6.5 - Sempre presente in inserimento, sbaglia pochissimo anche in fase di interdizione.

Coman 6 - Qualche giocata ma i suoi dribbling non sono pericolosi come al solito. Dal 69’ Alonso 6 - Dà qualità al centrocampo dei bavaresi, ma spesso rimane isolato.

Thiago Alcántara 6.5 - Nel primo tempo prova tante verticalizzazioni, poi si perde nella ripresa.

Costa 6.5 - Tante buone giocate e tanti cross nella prima metà di gioco. Poi viene sostituito dopo qualche minuto del secondo tempo. Dal 61’ Robben 5 - Prova i suoi soliti dribbling, ma non riesce mai a dare la svolta decisiva al match.

Muller 6 - Bene in entrambe le fasi, ma non si propone quasi mai in verticalizzazione. Quando ci prova viene arginato da Toprak.