Le pagelle del Benevento - Ciciretti maestoso, Venuti ingenuo

Hellas Verona-Benevento 2-2

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Cragno 5,5 - Subisce due gol e in entrambe le occasioni è esente da colpe. Non ha tanto lavoro stasera per il resto.

Pezzi 6 - Baroni sceglie ancora lui e non Lopez e il terzino non delude. Sempre in posizione, non sbaglia una sola diagonale.

Lucioni 7,5 - Non sbaglia niente, anzi. La posizione è sempre perfetta, gli interventi idem. E poi il suo gol è importantissimo, anche se non decisivo per la vittoria.

Camporese 7 - Tiene sempre alta la concentrazione, segue Lucioni alla perfezione, alza il muro insieme a lui. Prestazione impeccabile.

Venuti 5,5 - Dopo una prova positiva, causa ingenuamente il rigore nel finale, provocando un danno a Souprayen. Un errore pesante. Dal 90' Gyamfi s.v.

Chibsah 6,5 - Con Viola accanto può dedicarsi a quello che più sa fare: l'interdizione. Combatte, non tira mai indietro il piede e recupera tanti palloni.

Viola 6,5 - E' l'uomo che mancava a questo Benevento. Geometrie precise, mai opinabili. Baroni scopre il regista che gli mancava.

Ciciretti 7,5 - E' la vera scoperta di questo campionato. Quando ha il pallone tra i piedi si ha la sensazone che qualcosa possa accadere da un momento all'altro: è questa la sua grande qualità, una dote che solo i campioni (o quasi) hanno. Ed è bravissimo anche a ripiegare quando serve. Partita mestosa. Dall'87' Matera s.v.

Falco 7 - Svaria su tutto il fronte offensivo, manda spesso e volentieri al bar i centrocampisti avversari. L'avevamo già apprezzato a Lecce, quest'anno sta confermando di avere talento. Rilanciato. Dal 75' Melara s.v.

Cissè 7 - Segna subito un gol, con una bella percussione e un tiro preciso all'angolino. Ne segna un altro, stupendo, annullato giustamente. Poi nella ripresa si fa espellere per qualche parola di troppo registrata da Abisso.

Ceravolo 6 - Solito lavoro. Si batte, si muove bene, dà profondità. Prestazione positiva.