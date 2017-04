Le pagelle del Benevento - Lucioni sfortunato, Ceravolo non incide

Brescia-Benevento 1-0

Cragno 6 - Non ha colpe sulla rete subita, per il resto è sempre attento e anche fortunato, salvato dalla traversa sulla conclusione di Caracciolo.

Pezzi 6 - Gara attenta in difesa, non corre rischi particolari. Dal 45' Cissè 6.5 - Entra nella ripresa e dà una marcia in più al Benevento, ma non basta per trovare il pareggio.

Camporese 6 - Un po' disattento nel primo tempo, migliora decisamente nella ripresa.

Lucioni 5 - Suo l'autogol che apre le marcature. Nel tentativo di anticipare Caracciolo, manda il pallone nella sua porta. Sfortunato.

Lopez 6 - Arriva spesso al cross, bene anche in fase di copertura.

Venuti 6 - Spinge tantissimo sulla fascia e si inserisce spesso e volentieri. Nel primo tempo si rende pericoloso per ben due volte, ma non riesce a superare Minelli.

Melara 6 - Buona partita, nel primo tempo ha una delle occasioni più importanti ma non riesce ad angolare la conclusione. Dal 76' Puscas S.V

Viola 6 - Cerca in tutti i modi di servire Ceravolo, senza successo. Sempre pericoloso con il suo mancino.

Del Pinto 5.5 - Poco presente nella manovra delle Streghe. Dal 70' Buzzegoli 5.5 - Non riesce a cambiare l'equilibrio della gara.

Falco 6 - Parte molto bene con due conclusioni nel giro di una manciata di minuti, resta uno dei più pericolosi dei suoi.

Ceravolo 5 - Mai pericoloso, non riesci ad arrivare alla conclusione in novanta minuti.