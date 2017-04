Le pagelle del Betis - Adan parata da urlo, bene Ceballos

Risultato finale: Betis-Eibar 2-0

Adan 8 - Una sola parata degna di nota, ma straordinaria su Galvez.

Navarro 6 - Spinge appena può, nel primo tempo è bravo in fase difensiva. Idem nella ripresa.

Bruno Gonzalez 6.5 - Chiude con efficacia sugli avversari, tiene in piedi la retroguardia del Betis nel momento di maggior pressione.

Pezzella 6.5 - Preciso e concentrato per tutta la gara.

Tosca 6.5 - Tiene bene la posizione e non soffre gli attacchi dei baschi.

Durmisi 6.5 - Tanti palloni recuperati in mezzo al campo, prova di sostanza.

Brasanac 6.5 - Anche lui bravo a chiudere sugli avversari e ripartire.

Pardo 6 - Match a corrente alternata, non sempre è nel vivo. Meglio nella ripresa. Dal 84' Petros s.v. -

Martin 6.5 - Bravo in entrambe le fasi, prova più che sufficiente. Suo il gol che sblocca la gara. Dal 65' Ceballos 6.5 - Prima gioia in campionato per il talento classe 1996.

Alex Alegria 6 - Nel primo tempo si accende a tratti, più continuo nella ripresa.

Joaquin 6 - Parte piano, poi è vivace nel finale di tempo. Meno presente dal punto di vista del dinamismo, fondamentale sul piano dell'esperienza. Dal 72' Donk 6 - Tatticamente impeccabile.