Le pagelle del Bologna - Mirante il migliore, male gli attaccanti

Bologna-Lazio 0-2

Mirante 6.5 - Tiene a galla il Bologna con un paio di parate, ma capitola sotto i colpi di Ciro Immobile, su cui non può fare nulla.

Oikonomou 5 - Soffre tantissimo gli inserimenti di Milinkovic-Savic, sbaglia spesso in fase di impostazione e si lascia sorprendere da Immobile nella ripresa.

Maietta 5.5 - Il capitano si perde Immobile e permette all'attaccante napoletano di segnare il primo gol. Prova a suonare la carica nella fase centrale della sfida, ma è troppo poco.

Helander 6 - Aggressivo su Anderson, è autore di diverse chiusure decisive nella ripresa, anche se ogni tanto perde le tracce del brasiliano.

Krafth 5 - Lulic e Radu non lo soffrono minimamente. Si fa notare per un paio di cross fuori misura.

Dzemaili 5.5 - Donadoni gli chiede di trascinare la squadra nei momenti difficili, ma l'ex Napoli non riesce a dare la qualità necessaria. Nella seconda frazione alza il suo raggio d'azione senza successo.

Viviani 5.5 - Ci prova su punizione, senza troppa fortuna. Gioca con buona intensità ma troppo semplice, non cerca mai la giocata in verticale che possa creare problemi alla Lazio. Dal 76' Pulgar s.v..

Nagy 5.5 - Fa tanto movimento ma non incide particolarmente. Parolo gli va via con facilità, nel secondo tempo è più coinvolto nella manovra.

Masina 6 - Uno dei migliori del Bologna, se non altro per l'impegno che ci mette, anche se non basta per regalare una gioia ai tifosi del Bologna. Dal 77' Krejci s.v..

Verdi 5.5 - Primo tempo da dimenticare, fatica a trovare la posizione e gli spazi nella difesa della Lazio. Meglio nella prima parte della ripresa, poi viene sostituito. Dal 62' Destro 5.5 - Non tocca molti palloni e non riesce a dialogare con i compagni. Momento difficilissimo per l'ex attaccante della Roma.

Petkovic 5.5 - Fa da spettatore per quasi tutto il primo tempo, poi Viviani gli regala la grande occasione che spreca malamente. Nella ripresa regala qualche giocata, ma non basta.