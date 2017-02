Le pagelle del Borussia M'Gladbach - Tris di Stindl dopo lo shock Vestergaard

Fiorentina - Borussia Moenchengladbach 2-4

Sommer 6,5 - La sinfonia è la stessa dell'andata: appena gli arriva il primo tiro è rete. Poi è costretto agli straordinari due volte in un'azione, ma capitombola sul gol di Borja Valero. Il suo, forse presunto, tocco sulla punizione di Ilicic si rivela decisivo.

Jantschke 6,5 - Inizio sofferto, specialmente quando Bernardeschi gli accelera in faccia. Ma nella ripresa sa fare più male, riuscendo ad affondare più costantemente lungo la fascia destra.

Christensen 7 - Non ben allineato sulla rete di Kalinic, riesce però a rifarsi nel corso della ripresa, mandando in rete il quarto gol dei suoi con un potente stacco che lascia immobili i centrali viola.

Vestergaard 4,5 - L'errore che commette sul gol di Borja Valero è da comiche, e lascia tutti i suoi compagni sotto shock. E pensare che all'inizio della partita aveva colpito anche il palo. Ma nella ripresa diventa quasi inappuntabile, seppur la sua prova sia già macchiata.

Wendt 6 - Ottimo inizio, come all'andata in Germania. Spinge con continuità e crea pericoli sul suo fronte, come il palo di Vestergaard. Poi però cala nell'intensità, assicurandosi di non farsi superare in fase difensiva.

Herrmann 6,5 - Non è tra i più vivaci nell'intenso inizio di marca tedesca, però ha l'indubbio merito di procurarsi il fondamentale rigore a fine primo tempo, servendo poi l'assist su schema da punizione per il tris di Stindl.

Kramer 5,5 - Da una sua palla persa scatta l'azione di Bernardeschi che porta alla rete iniziale di Kalinic. Spende l'ammonizione nel corso del secondo tempo, quando ferma un involato Chiesa. Non sempre lucidissimo stasera.

Dahoud 6,5 - Dotato di grande tecnica, sa come far male trovando delle imbucate verticali che mandano ripetutamente in imbarazzo la retroguardia gigliata. Esce, molto stanco, nel finale. (dall' 80' Strobl s.v.)

Hofmann 7 - Una buona prova dell'unica novità di Hecking. Da due suoi cross derivano il fischio del rigore su Herrmann prima, l'assist sul tris di Stindl e quello sullo stacco in rete di Christensen per il poker poi. (dal 73' Johnson s.v.)

Stindl 9 - L'eroe di serata. Dopo quarantaquattro minuti senza particolari sussulti, si traveste da Superman andando a siglare una tripletta in undici minuti, senza contare l'intervallo. Devastante.

Hazard 6 - Discreto l'avvio del fantasista belga, che trova un bel servizio in profondità sulla sinistra a creare danni. Ma poi si infortuna, e deve lasciare il campo alla mezz'ora di gioco. (dal 27' Drmic 6 - Spreca qualche buona occasione, ma propizia il pareggio ad inizio ripresa andando al tap-in ravvicinato, murato da Tatarusanu, con la palla che arriva a Stindl. Lavora bene da fulcro.)