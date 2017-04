Le pagelle del Bournemouth - Difesa sempre in apnea, si salva solo Boruc

Risultato finale: Tottenham-Bournemouth 4-0

© foto di Federico De Luca

Boruc 6 - Pomeriggio non facile per l'ex portiere del Celtic che riceve tantissimi tiri in porta. Incolpevole sulle reti del Tottenham, prova a metterci una pezza nelle altre occasioni.

Smith 4.5 - Non mette mai una pezza su Son dalla sua parte che spesso lo sorprende con giocate in velocità.

Francis 4.5 - Regala al Tottenham l'angolo del vantaggio non vedendo il tocco di Arter su Kane. Saltato nettamente dal numero 10 degli Spurs in occasione del tris.

S. Cook 4.5 - L'attacco degli Spurs lo mettono in costante apprensione, respinge in modo impreciso la conclusione di Jansen servendo di fatto all'olandese la palla del 4-0.

Daniels 5 - Non scende sulla corsia laterale costretto alla difensiva da Eriksen. Combatte con l'esterno danese senza successo.

Stanislas 5 - Non aiuta Smith dalla sua parte, prova a farsi vedere poche volte in proiezione offensiva sulla destra. Dal 69' Fraser 5.5 - Entra a risultato abbondantemente acquisito, prova le sortite sulla fascia senza successo.

Arter 5.5 - Ci mette tanta volontà in mezzo a campo inseguendo l'avversario e provando a soffiare il pallone ai giocatori del Tottenham.

Wilshere 4.5 - Il pubblico di casa lo fischia per il suo passato all'Arsenal. Non innesca mai l'azione dei suoi, perde il pallone in maniera ingenua in occasione del 2-0. Dal 56' L. Cook 5.5 - Prova a far valere la sua freschezza e la sua abilità palla al piede senza però risultare mai decisivo.

Pugh 4.5 - Come Stanislas mai propositivo sulla fascia, non dà il necessario apporto nella fase difensiva.

King 5.5 - E' l'uomo più propositivo della sua squadra. Prova la giocata palla al piede ma sbatte sul muro difensivo degli Spurs.

Afobe 4.5 - Praticamente mai nel vivo del gioco. Tocca pochissimi palloni in attacco. Dal 78' Mousset s.v.