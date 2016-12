Le pagelle del Carpi - Lasagna infallibile, Lollo delude

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un buon punto per il Carpi, che conquista il pareggio nel big match contro il Verona. Ecco le pagelle del match.

Belec 6.5 - Prova attenta e senza troppi patemi per il portiere del Carpi, che non rischia quasi mai.

Struna 5.5 - Si sacrifica sempre in entrambe le fasi, ma spesso compie troppe leggerezze.

Gagliolo 6.5 - Gestisce bene la linea difensiva e non soffre mai sulle verticalizzazioni di Pazzini.

Romagnoli 6 - Qualche errore di troppo rispetto al compagno di reparto, ma gioca comunque una prova sufficiente.

Letizia 6 - Compie entrambe le fasi senza problemi, non andando mai in difficoltà contro gli attaccanti esterni avversari.

Crimi 6.5 - Solito match di sacrificio, con tantissimi palloni recuperati ed innumerevoli inserimenti in fase offensiva.

Mbaye 6 - Prova sempre a rompere il gioco avversario con interventi e recuperi della sfera. E spesso ci riesce.

Lollo 5.5 - Qualche imprecisione di troppo e qualche errore in fase di impostazione. Dall' 81' Bifulco s.v.

Di Gaudio 6.5 - Dribbling, corsa e tiro. Al numero 11 del Carpi non manca nulla. Solita partita sopra la sufficienza per lui. Dal 90' Poli

Concas 6 - Buona partita da parte del numero 7, che prova l’accelerazione più volte. Esce anzitempo per via di un infortunio. Dal 44’ Bianco 6 - Consistenza e poca forma per il centrocampista centrale, che forma una vera e propria diga.

Lasagna 7 - Pochi tiri, ma tutti in porta e dentro la rete. Ancora una gran partita del numero 15.