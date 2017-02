Le pagelle del Celta Vigo - Iago Aspas ci prova, Diaz fuori dal gioco

© foto di Federico De Luca

Una finale svanita per un episodio. Il Celta Vigo di Eduardo Berizzo perde in casa dell’ Alaves e abbandona il sogno di giocarsi la Copa del Rey contro il Barcellona. Ecco le pagelle del match.

Sergio Alvarez 7 - Sempre impeccabile quando viene chiamato in causa, salva più volte il risultato.

Mallo 6 - Troppo nervoso in alcune situazioni, porta a casa una buona prestazione nonostante il nervosismo.

Cabral 6 - Limita bene gli attaccanti avversari, gestendo al meglio la linea difensiva.

Roncaglia 5 - Soffre troppo e spesso non riesce ad imporre la propria fisicità. Commette troppi falli.

Jonny 5 - Non si vede quasi mai, né in attacco né in difesa. Prova da cancellare per l’esterno sinistro.

Radoja 6 - Prova qualche conclusione, ma spesso rimane isolato dai compagni di squadra.

Diaz M. 5.5 - Troppo nervoso, sbaglia spesso l’intervento e recupera pochi palloni. Dall’ 85’ Guidetti s.v.

Wass 6.5 - Spesso va in profondità e al cross, ma in un paio di occasioni non ha lo spunto giusto per fare goal. Dall’ 86’ Rossi s.v.

Pablo Hernandez 5.5 - Spesso isolato dal gioco, non riesce mai a servire i propri compagni.

Bongonda 6.5 - Qualche accelerazione nel primo tempo, che crea problemi ai padroni di casa. Si spegne con il passare dei minuti. Dal 73’ Pione Sisto 6 - Prova a suonare la carica, ma spesso la difesa dell’ Alaves lo argina bene.

Iago Aspas 7 - Anche in questa sfida ci prova spesso, ma non riesce a trovare il goal.