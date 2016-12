Le pagelle del Cesena - Djuric mette la firma, bene la difesa

Cesena-Trapani 3-1

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Agliardi 6- La sua esperienza è sempre una sicurezza per la sua squadra. Poteva opporsi meglio sul colpo di testa di Rizzato.

Setola 6 - Quando parte in velocità diventa davvero difficile da contenere, ma nella gara del Manuzzi non accade spesso.

Perticone 6 - Bravo in fase di copertura, di fatto lui e la sua difesa annullano gli attaccanti avversari.

Ligi 6- Anche per lui una gara ampiamente sufficiente, bene anche nella sinergia con il reparto.

Renzetti 6 - S muove bene sulla corsia laterale, ma nel secondo tempo cala di condizione.

Kone 6.5 - Una pedina importante per il centrocampo bianconero, in fase di interdizione diventa importante. Mette anche la firma sul tabellino dei marcatori.

Schiavone 6 - Smista al meglio il gioco, non disdegnando anche le giocate in verticale.

Cinelli 5.5 - Non una partita particolarmente brillante, spesso resta fuori dagli schemi. Dal 77' Cinelli sv

Di Roberto 6 - Si fa in quattro, ma non sempre i suoi sforzi portano i frutti sperati. Colpisce un palo nel primo tempo. Dal 56' Panico - Bravo in fase di contenimento, buon impatto sul match.

Djuric 6.5 - Resta imbottigliato nella difesa avversaria, ma nel finale trova il gol da rapace d'area che chiude la partita.

Garritano 6.5 - Approfitta di un palo colpito da Di Roberto, si avventa sul pallone e mette dentro il raddoppio. Dall'89' Rigione sv