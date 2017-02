Le pagelle del Cesena - Renzetti il migliore, bene Rodriguez

Roma-Cesena 2-1

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Agliardi 6.5 - Bravissimo in ogni circostanza in cui viene chiamato in causa, non può nulla sui due gol giallorossi. Intuisce il rigore di Totti.

Perticone 6 - Prestazione sufficiente per il difensore, sempre attento su El Shaarawy, che gli va via in una sola occasione.

Rigione 6.5 - Gioca un match molto attento e sbroglia diverse situazioni complicate. Difensore di grande affidabilità.

Ligi 6.5 - Ottima prova per l'ex Bari, molto bravo in marcatura e decisivo con un paio di diagonali.

Balzano 6 - Spinge molto sulla corsia destra, dando filo da torcere a Mario Rui in fase difensiva. Va anche alla conclusione più volte.

Vitale 6 - Il giovane centrocampista di proprietà della Juventus gioca in modo ordinato, mostrando grande personalità e qualità.

Laribi 6 - Dal giocatore più esperto in campo, forse, ci si aspettava di più. I suoi inserimenti senza palla, nel primo tempo, sono sempre pericolosi. Dal 57' Garritano 6.5 - Segna la rete dell'illusorio pareggio sfruttando un errore difensivo. Entra subito nel vivo del match.

Kone 6.5 - Colpisce un palo nel primo tempo ed è sempre nel vivo della manovra. Chiude stremato, grande sacrificio.

Renzetti 7 - Il capitano è il migliore in campo. Sempre puntuale i suoi traversoni, grande spinta sulla corsia mancina. Instancabile.

Ciano 6 - Prova a non dare punti di riferimento alla difesa avversaria, svariando lungo tutto il fronte offensivo. Dal 73' Cocco s.v..

Rodriguez 6.5 - Mette in difficoltà Manolas facendo valere il fisico. Ha due grandi occasioni, ma è sfortunato. Gioca sempre al servizio della squadra. Dall'85' Panico s.v..