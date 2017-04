Le pagelle del Chelsea - David Luiz è il peggiore. Hazard comparsa

Risultato finale: Manchester United-Chelsea 2-0

Begovic 5.5 - Non sceglie la miglior gara per prendere posto tra i pali. Bucato due volte senza diritto di replica da Rashford e Herrera, comunque non trasuda troppa sicurezza nella gestione ordinaria delle parate.

Zouma 5.5 - Travolto dalle ferocia agonistica dello United. Sua la deviazione sfortunata sul tiro di Herrera che mette fuori causa Begovic. Dall'83' Loftus-Cheek sv.

David Luiz 4.5 - Legge malissimo la palla scoperta perdendosi Rashford in back door in occasione del primo gol. Sulla seconda segnatura di Herrera rimane inspiegabilmente fermo a un metro dalla riga anziché accorciare sul tiratore.

Cahill 5 - Nel naufragio difensivo anche lui va sott'acqua. Con una gaffe quasi realizza un autogol di testa che rischia di far gioire lo United per la seconda volta prima del tempo.

Moses 5 - Mancano le sue accelerazioni sulla fascia. In fase passiva, è sempre in rincorsa sull'avversario, che spesso lo manda in tilt. Dal 54' Fabregas 5.5. Dà qualche varietà sul tema monotono del gioco del Chelsea con qualche lancio in profondità che però non trova giustizia. Si macchia di un intervento non da lui abbattendo Carrick al tramonto di gara.

Kanté 5.5 - Nel grigiore generale la sua prestazione non è altamente negativa perché non caratterizzata da errori evidenti. Fa capire che non è il vero Kanté quando non tiene Young nello spalla a spalla che porta al 2-0 di Herrera.

Matic 5 - Sua la palla persa che innesca il contropiede di Herrera per l'1-0 (evidente il fallo di mano del basco). Tolto questo particolare, non riesce mai a trasmettere con il giusto tempismo la palla ai suoi avanti. Dal 67' Willian 5.5 . Mandato in campo per aumentare la produzione offensiva, il brasiliano non riesce mai a rendersi neanche lontanamente pericoloso dalle parti di De Gea.

Azpilicueta 5 - Per il forfait dell'ultimo minuto di Alonso, deve traslocare a centrocampo, in una zona di campo dove gioca a piede invertito per diversi minuti. L'esperimento fallisce, ma non è che quando cambia lato la situazione migliori.

Hazard 5 - Mourinho gli toglie la libertà, trasformandolo tutto d'un tratto in quel giocatore irriconoscibile che l'anno scorso steccava ogni partita sotto la sua gestione. D'altronde, non è facile giocare contro un manager che conosce i tuoi punti deboli.

Costa 5.5 - Indossa l'elmetto delle belle occasioni per fare la guerra a mani nude con Rojo e Bailly. Ne esce malconcio ma con la fierezza di quello che può dire di aver sputato l'anima.

Pedro 5 - Contributo praticamente nullo alla causa. Non impensierisce mai Valencia, il suo moto perpetuo viene letto solo dal contachilometri ma non ha alcuna incidenza sul tabellino