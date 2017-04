Le pagelle del Chievo - Difesa da rivedere, Pellissier non brilla

Cagliari-Chievo 4-0

© foto di Federico Gaetano

Seculin 5.5 - Vero che ne prende quattro, ma spesso è la sua difesa ad avere gradi pecche. Lui comincia bene, poi viene trascinato in un vortice negativo che lo vede protagonista anche di qualche disimpegno poco preciso.

Izco 5.5 - Si fa vedere in avanti, ma non trova sempre la giusta pressione per colpire con i tempi giusti.

Dainelli 5- Non è sempre preciso in fase di contenimento. Messo in difficoltà dalla velocità degli avversari.

Cesar 4 - Si lascia sovrastare dal dribblig di Sau che poi sigla il 2-0, protagonista poi di qualche altro intervento negativo.

Cacciatore sv - Lascia il campo dopo pochi minuti per un problema muscolare. Dal 17' Spolli - Avvio tentennante, qualche disimpegno impreciso e una gara non brillante.

Castro 5.5 - Prova a rifinire per i compagni in fase avanzata, ma la difesa del Cagliari gioca d'anticipo e non concede spazi.

Radovanovic 5 - Prestazione fatta di alti e bassi. Non sempre riesce a seguire la manovra avversaria.

Hetemaj 6 - Uno di quelli che ci prova di più ad impostare in attacco, i compagni non sempre sfruttano.

De Guzman 5 - Lavora tra le linee ma a tratti sparisce dalla dinamiche di gioco. Dal 68' Bastien - Qualche incursione da dietro, ma niente di particolarmente rilevante.

Meggiorini 6 - Colpisce un palo in avvio. Qualche altro guizzo in avanti, poi è costretto ad uscire per infortunio. Dal 26' Gakpè 5.5 - In velocità diventa difficile da contenere, ma sfrutta poco questa caratteristica perchè imbottigliato dagli avversari.

Pellissier 5 - Salamon lo mette in difficoltà con una marcatura stretta che non gli dà modo di respirare.