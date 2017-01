Le pagelle del Chievo - Pellissier di sponda, Meggiorini troppo nervoso

Chievo - Fiorentina 0-3

Sorrentino 6 - Bene sul doppio tentativo Bernardeschi - Babacar del primo tempo, salva anche sulla punizione del 10. Però deve capitombolare tre volte, anche se non ha nessuna colpa reale su alcuna segnatura.

Cacciatore 5,5 - Si sgancia numerose volte nel primo tempo, sfruttando le amnesie difensive di Tello. Poi però si macchia del fallo che manda Babacar sul dischetto. Nonostante ciò prosegue nelle sue continue e, potenzialmente devastanti, discese.

Dainelli 5 - L'ex capitano della Fiorentina deve aver sentito nostalgia di casa. Da un suo regalo in impostazione nasce il vantaggio viola segnato da Tello. Poi la sua prova cresce, ma è troppo tardi per rimediare.

Cesar 6 - Di testa è quasi insuperabile, anche per un carrarmato come Babacar, che infatti fatica più del solito a fornire sponde. L'unico in difesa che dà l'impressione di non mollare, seppur sbagli qualcosa con il pallone tra i piedi.

Gobbi 5,5 - Non ha molto modo di affondare lungo la corsia, dovendo anche badare più di una volta alle avanzate di Chiesa, e agli inserimenti da dietro dei viola. Qualche buon cross, ma senza esito. (dall' 82' Izco s.v.)

Castro 6 - Motore e cervello insieme sono doti che ogni allenatore vorrebbe nel suo centrocampo. Dieci minuti e chiama Tatarusanu al volo plastico. Poi continua a costruire trame, sia per vie centrali che attaccando il laterale.

De Guzman 5,5 - Un po' troppo "dietro le quinte". Il ruolo da playmaker ideato per lui da Maran non ne esalta le caratteristiche, e anche lui alla lunga sembra giocare troppo nascosto. Ben limitato dalla mediana ospite.

Bastien 5,5 - Un po' timido il giovane talentino belga. Schierato da mezzala sinistra per l'occasione, non ha modo di esprimere il suo livello di calcio, e si affaccia raramente in avanti per far male. (dal 73' Hetemaj s.v.)

Birsa 6 - Il suo sinistro è la fonte primaria di pericolosità offensiva dei clivensi. Sia da fermo che su azione cerca sempre l'ispirazione definitiva. Molte volte però i compagni non scartano i cioccolatini con i quali li invita.

Meggiorini 5,5 - Nervoso, forse anche immotivatamente. Dopo un discreto primo tempo, nella ripresa perde la serenità, sbagliando anche un gol praticamente già fatto in area, dove si fa ipnotizzare da Tatarusanu.

Pellissier 6 - Nei primi quarantacinque minuti è il vero riferimento offensivo dei clivensi. Pulisce più di un pallone, offrendo sponde varie, e chiamando Sanchez ad un grande intervento per fermare il suo tap-in. (dal 54' Inglese 5,5 - Non ha neanche il tempo di fare trenta secondi di riscaldamento che deve entrare al posto di Pellissier. Praticamente inesistente, non riesce a farsi largo nelle maglie difensive.)