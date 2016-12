Le pagelle del City - De Bruyne uomo in più, Sagna decisivo

Risultato finale: Hull City-Manchester City 0-3

Bravo 5 - Un solo tiro, peraltro centrale, da addomesticare nell'arco di 90 e passa minuti. Santo Stefano in panciolle per l'ex Barcellona, che con un'incertezza quasi fatale per poco non manda di traverso il panettone a Guardiola.

Sagna 7 - Il giro palla del City sotto ritmo non facilita i suoi sganciamenti sulla corsia di competenza. Poco male, perché si ricicla come uomo della provvidenza allontanando prima della linea un gol già fatto di Davies.

Otamendi 6 - Con le buone, ma soprattutto con le cattive, l'ex Valencia riesce a limitare Mbokani, alias l'uomo più pericoloso della banda Phelan.

Stones sv - Non fa in tempo a riprendersi fieramente il posto che gli spetta nel cuore della difesa, che già deve alzare bandiera bianca per infortunio. Dal 18' Kolarov 6 Non dà mai la sensazione di impermeabilità, ma questa volta non buca neanche un intervento.

Clichy 6 - Apre la sua prestazione personale eseguendo una diagonale difensiva risolutiva per fermare Snodgrass. Davanti la sua proposta non è a livelli massimi, ma è comunque sufficiente.

Fernandinho 5 - Talmente spaesato che al 18', quando Guardiola è obbligato a sostituire l'infortunato Stones, pensa di essere l'indiziato che deve lasciare anzitempo il campo. La ruggine accumulata in tre turni di squalifica non vuole saperne ancora di andarsene via.

Touré 5.5 - Lento, compassato e senza verve agonistica. Praticamente il cugino di secondo grado del leone ammirato contro l'Arsenal. Non basta la glacialità dagli undici metri per regalargli la sufficienza.

Sterling 7 - E' la classica mina vagante dell'attacco dei Citizens, il giocatore dal quale né compagni né avversari sanno cosa aspettarsi. E Robertson si aggiunge alla lista di 'quelli che non capiscono' falciandolo in area per il rigore che svolta il match.

De Bruyne 7 - Il faro in mezzo alla nebbia che confonde per larghi tratti della gara le idee degli Sky Blues. Il belga è l'uomo in più, come sempre del resto.

Silva 6.5 - Troppi i tocchi di cui ha bisogno per liberarsi del pallone, ma quando vede De Bruyne scatta l'innamoramento calcistico. I due si capiscono a meraviglia, e il City ne beneficia. Dall'87' Fernando sv .

Nolito 5 - "Il nostro unico attaccante è lo spazio" Sì, Pep, ma qualche volta il vero centravanti serve, se la luce in zona offensiva non la si trova con il moto perpetuo del falso nove che viene da VigoDal 57' Iheanacho 6.5 Dà consistenza ad un attacco fin lì evanescente. Mette anche il punto esclamativo sulla vittoria segnando il raddoppio.