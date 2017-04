Le pagelle del City - Kompany torna imperatore. Aguero timbra ancora

Risultato finale: Southampton-Manchester City 0-3

Bravo 6 - Molto coinvolto in fase di impostazione, usa le mani solo per adoperarsi in qualche uscita in presa alta e per gestire un colpo di testa senza pretese di Yoshida.

Navas 6.5 - Bertrand, suo avversario dirimpettaio, non è un cliente agevole in entrambe le fasi. Infatti i due finiscono per annullarsi per quasi tutta la partita. Bello lo scatto decisivo sulla fascia che si concluderà con il 3-0 definitivo.

Kompany 7.5 - Torna a tenere in mano il manubrio della difesa, che con lui non incassa gol e concede un mezzo tiro dal limite dell'area a Tadic. In più, particolare da non sottovalutare, stappa una gara non semplice con un colpo di testa imperioso. .

Otamendi 6.5 - Il flusso positivo che emana il suo compagno di reparto placa il suo animo burrascoso, permettendogli scelte spesso oculate. Decisivo in due chiusure last minute in area.

Clichy 6 - Il suo binario è decisamente meno trafficato rispetto a quello parallelo, ma non per questo non ha le sue occasioni per mettersi in mostra. Come quando al 4', scattando veloce dai blocchi di partenza, riesce a guadagnare il fondo per trovare l'acrobazia di Aguero.

Fernandinho 6.5 - Dopo il tour tattico impostogli da Guardiola nelle ultime partite, ritorna nella consueta posizione di mediano davanti alla difesa, laddove è bravo ad annullare Tadic, alias l'uomo più eclettico dell'attacco avversario.

De Bruyne 6.5 - Troppo largo, praticamente ai margini della gara per un'ora buona di partita. Poi, da campione, riemerge dall'anonimato e mette lì due ripartenze e confeziona due assist da gol preziosi.

Touré 6.5 - Fa la spola tra Fernandinho e il trio velocità Sané-De Bruyne-Silva senza sentire il peso della carta d'identità. Aiutato da un ritmo di gioco non proprio frenetico e da un senso tattico superiore.

Silva 6 - Sarto distratto, lo spagnolo per larghi tratti del match non cuce il gioco come siamo soliti riconoscergli, e in più in sede di finalizzazione è sciagurato quando manda a lato un piattone destro da spingere solo in rete. Quando le maglie ospiti si allargano, indovina il corridoio che porta al tris. Dall'82' Zabaleta sv.

Sané 7 - Va a strappi, tendenza ormai caratteristica del suo gioco. Quando si accende, però, succede sempre qualcosa, per esempio quando Forster lo atterra in area senza che Swarbrick si avveda del fallo. Il tedesco non si deprime e, nel secondo face to face con il portiere, lo gela con il 2-0. Dall'86' Sterling sv

Aguero 7 - Sul suo viso si dipinge un sorriso solo al momento del gol, all'80'. Espressione di estasi da vero bomber, uno che vive per metterla dentro ma che nel frattempo non manca di portare il solito grande contributo alla squadra. Dall'89' Iheanacho sv