Le pagelle del Crotone - Ceccherini superbo, Falcinelli letale

Cordaz 6 - Si fa trovare pronto quando è chiamato in causa.

Rosi 6.5 - Tiene d’occhio Perisic ed esce vincitore dal duello con il croato.

Ceccherini 7.5 - Prestazione superba. Annulla Icardi e strappa applausi a profusione.

Ferrari 7 - Attentissimo sugli inserimenti in area dei calciatori dell’Inter. Nella ripresa indossa l’elmetto e soffre con grande personalità.

Martella 7 - A tratti sembra il Roberto Carlos dei tempi migliori, la dea bendata gli nega il gol per pochi centimetri e fine primo tempo.

Rohden 7.5 - Crea scompiglio fra le maglie dell’Inter fino a quando rimane in campo. Dal 67’ Sampirisi 6 - Entra per dar manforte al reparto arretrato.

Barberis 6.5 - Recupera una miriade di palloni e non si dà mai per vinto. Dal 75' Capezzi SV.

Crisetig 6 - Buona prova, facilitata anche dalla non esaltante forma dei centrocampisti dell’Inter.

Stoian 7 - E’ un moto perpetuo sulla sinistra, impedisce più volte a Candreva di fare la voce grossa su quella corsia.

Facinelli 8 - E’ tutto merito suo. Segna una di quelle doppiette delle quali un giorno parlerà per ore e ore ai suoi nipoti.

Trotta 7- Monumentale il lavoro sporco contro una difesa fisica come quella dell’Inter. E’ sempre in vantaggio sugli avversari e crea numerosissime difficoltà. Dal 73’ Acosty 6 - Fa sì che la squadra non si schiacci oltremodo nel finale.